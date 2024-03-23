В WhatsApp появилась встроенная нейросеть для редактирования фото

Создатели WhatsApp намерены внедрить функции редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Нововведение уже появилось в бета-версии мессенджера для Android, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.7.13 в редакторе фотографий появились инструменты редактирования изображений с помощью ИИ. С помощью функции Backdrop (рус. - фон) пользователи смогут менять фон своих фотографий. Функция Restyle предоставит пользователям инструмент для смены стиля фотографий - как именно это работает, пока не совсем понятно. Наконец, функция Expand (рус. - расширить) сделает возможным изменить размер изображения.

В прошлом в WhatsApp уже были замечены функции генерации стикеров по текстовому запросу. Эти нововведения пока доступны исключительно тестировщикам бета-версий мессенджера. Когда эти функции заработают у всех пользователей, не сообщается.

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