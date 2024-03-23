Визитку сооснователя Apple Стива Джобса продали за рекордную сумму

В рамках онлайн-аукциона RR Auction, посвященного истории Apple, была продана визитная карточка с подписью бывшего главы компании - Стива Джобса - за рекордные $181 183. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, визитная карточка заняла второе место по своей цене и уступила лишь первому компьютеру компании - Apple-I с подписью Стивом Возняком, который был продан за $323 789.

По данным RR Auction, за все время торгов было продано лишь десять визитных карточек Джобса, и лишь одна из них, как и эта, датируется 1983 годом. По итогу проверки PSA/DNA визитке присудили высшую оценку - GEM MT 10, означающую, что автограф на карте находится в практически идеальном состоянии, в том числе идеально сохранив острые углы, четкое изображение и полный оригинальный блеск карточки, несмотря на незначительные пятна.

Аукционный дом подчеркнул, что менее пяти подписанных Джобсом карточек Apple Computer прошли аутентификацию PSA/DNA. В итоге стоимость визитки с подписью главы корпорации превысила цену чека с подписью Джобса, проданного за $176850, и даже запечатанного iPhone, который ушел с молотка за $147286.

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