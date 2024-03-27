Новый складной Samsung получит корпус как у iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra

Флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 будет оснащен титановым корпусом. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Revegnus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что Samsung намерена использовать во флагманском устройстве титановые рамки, чтобы усилить разницу между премиальной моделью и более доступным аналогом в лице Galaxy Z Fold6 FE, слухи о котором ходят последнее время. Инсайдер утверждает, что "бюджетная" модель получит корпус из алюминиевого сплава.

Впервые об использовании титана в новом Fold6 инсайдер заявил еще в октябре 2023 года. Тогда он также отметил, что флагманская модель получит улучшенный вибромоторчик.

Ожидается, что в новую линейку складных смартфонов Samsung в этом году войдут три модели: раскладушка Galaxy Z Flip6, а также смартфоны в формате книжки - Galaxy Z Fold6 FE и Galaxy Z Fold6. По слухам, цена новинки Galaxy Z Fold6 FE составит примерно $800, что даже дешевле моделей Z Flip, а объемы поставок этого бюджетного варианта флагмана могут достигнуть 200-300 тыс. единиц в текущем году.

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