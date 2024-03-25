Вышел дешевый планшет на Android с большим 4K-экраном

Китайская компания Doogee представила планшет T30 Max, оснащенный 4K-дисплеем. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые Doogee T30 Max был продемонстрирован на выставке MWC 2024. Теперь устройство поступило в продажу. Планшет оснащен 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 4K и контрастностью 1000:1. Дисплей также поддерживает стилус с 4096 уровнями нажатия.

За производительность планшета отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G99 в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Встроенный накопитель имеет объем 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 10800 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Толщина устройства составляет 7,9 мм.

В планшете также установлена 20-мегапиксельная фронтальная камера и основная с разрешением 50 Мп, дополненная датчиком на 2 Мп.

Doogee T30 Max поставляется предустановленной операционной системой Android 14. Устройство доступно в трех цветовых решениях. Планшет уже поступил в продажу, в том числе на AliExpress.

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