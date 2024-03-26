Apple отказалась от идеи сделать экраны в своих часах лучше

Компания Apple прекращает разработку microLED-дисплеев для своих умных часов Watch. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После семилетних усилий и значительных инвестиций в Apple столкнулись с непреодолимыми техническими проблемами и большими затратами, что вынудило компанию отказаться от инициативы использовать microLED.

Apple планировала использовать технологию microLED в своих часах с возможностью последующего расширения на другие устройства. Технология обещала улучшенное качество изображения, сниженное энергопотребление и возможность сделать часы тоньше. Однако, несмотря на строительство экспериментальной производственной линии в Калифорнии и исследовательских центров в Азии, компания так и не смогла достичь желаемых результатов.

В прошлом Apple зависела от сторонних поставщиков, таких как LG Display и Samsung. Разработка собственной microLED-технологии представлялась как стратегический шаг для укрепления конкурентных позиций. Несмотря на текущий отказ от использования microLED в Apple Watch, компания продолжает искать альтернативные подходы к производству и потенциальных подрядчиков для реализации этой идеи в других устройствах.

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