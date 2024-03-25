В старых флагманских смартфонах Samsung появятся новейшие ИИ-функции

С выходом оболочки One UI 6.1 компания Samsung добавит функции искусственного интеллекта Galaxy AI во флагманские устройства 2023 года. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функции Galaxy AI построены на базе ИИ Gemini от Google. Данные сервисы пока работают только на смартфонах серии Galaxy S24, вышедших в 2024 году. Однако, по данным SamMobile, скоро они станут доступны и на более старых устройствах Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, а также планшетах серии Galaxy Tab S9.

Издание опирается на скриншот меню настроек в смартфоне Galaxy Z Fold 5 c установленной бета-версией One UI 6.1, который недавно начал распространяться в соцсетях. На скриншоте виден пункт "Расширенный интеллект", в котором перечислены все функции Galaxy AI, доступные в смартфонах Galaxy S24.

В SamMobile отметили, что единственным смартфоном из флагманской линейки 2023 года, который не получит функции Galaxy AI, станет модель Galaxy S23 FE. Дело в том, что Galaxy S23 FE работает на процессорах Snapdragon и Exynos позапрошлого поколения, которые дебютировали в линейке Galaxy S22.

Ожидается, что Samsung будет рассылать One UI 6.1 в период с конца марта по конец апреля 2024 года.

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