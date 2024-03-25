В WhatsApp появилась новая функция

Корпорация Meta выпустила новую бета-версию мессенджера WhatsApp для Android, в которой появилась возможность отключения предпросмотра ссылок в чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая бета-версия WhatsApp для Android имеет номер сборки 2.23.21.12. Она уже доступна для скачивания из Google Play, но только для пользователей, участвующих в программе бета-тестирования WhatsApp.

Изучив свежую сборку мессенджера, в WBI выяснили, что разработчики добавили в сервис новую функцию конфиденциальности Disable link previews. Она позволяет отключать превью ссылок в чатах.

"В настоящее время, когда пользователь вводит ссылку в диалоговое окно, WhatsApp автоматически загружает ее превью. Превью обычно включает в себя такую ​​информацию, как заголовок веб-страницы, краткое описание и миниатюру изображения", - пишет WBI.

Позволяя отключать предварительный просмотр ссылок, WhatsApp обеспечивает пользователей дополнительным уровнем конфиденциальности. Новая функция как минимум позволяет пользователям избегать неловких ситуаций, обмениваясь при ком-нибудь личными сообщениями.

"Мы считаем, что этот дополнительный уровень контроля соответствует стремлению WhatsApp уделять приоритетное внимание конфиденциальности и безопасности пользователей, позволяя им настраивать свой гаджет в соответствии с личными предпочтениями и проблемами", - заключили в WBI.

Ожидается, что возможность отключения превью в публичной версии WhatsApp появится в ближайшее время.

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