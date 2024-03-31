НАСА и Boeing подтвердили сроки первого полета Starliner с экипажем

Первый полет корабля Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 1 мая. Соответствующие сроки в ходе серии брифингов подтвердили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным сторон, подготовка к запуску корабля идет хорошо. В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрирование во время обратного путешествия на Землю.

"Это мечта летчика-испытателя, если хотите, все, что мы делаем, от начала до конца", - сказал Уилмор.

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