Apple пересмотрела планы и отказалась выпускать собственный ИИ

Компания Apple не планирует выпускать фирменный чат-бот с генеративным ИИ для iPhone вместе с iOS 18.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, вместо этого компания будет использовать чужие технологии, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

Вместо фирменного чат-бота Apple рассматривает возможность лицензирования других сервисов, таких как Google Gemini и ChatGPT от OpenAI. По данным журналиста, следующая операционная система в iPhone, iOS 18, будет оснащена искусственным интеллектом, который будет помогать пользователям в их повседневной жизни. Каким образом это будет работать, пока не уточняется.

Изначально предполагалось, что генеративный ИИ должен улучшить возможности голосового ассистента Siri, сделав его "умнее". Также ожидается, что ИИ будет интегрирован в предустановленные приложения, такие как Apple Music, Shortcuts, Pages, Numbers и Keynote.

В прошлом Тим Кук пообещал, что компания анонсирует собственный "ИИ позже в этом году". Ожидается, что это произойдет в рамках конференции для разработчиков WWDC 2024, которая пройдет с 10 по 14 марта.

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