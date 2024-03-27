В WhatsApp для iPhone появилась новая функция

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выпустила свежую версию мессенджера WhatsApp для iOS с новыми функциями. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главным нововведением стала функция перемотки в видеосообщениях и видеофайлах. Для этого видео нужно открыть видео во встроенном плеере и дважды тапнуть по правому или левому краю экрана в зависимости от необходимого направления перемотки.

Другой новой функцией стала возможность мгновенной записи и отправки видеосообщений. Она доступна в чатах при долгом нажатии на иконку в виде камеры в правом нижнем углу экрана.

Для получения доступа к перечисленным опциям, пользователи iPhone должны скачать из App Store самую свежую версию WhatsApp с номером 24.6.77. Хотя данная версия является стабильной, она еще не стала доступна абсолютно всем пользователям.

"Если у вас нет ни одной из этих функций, учтите, что некоторые учетные записи могут получить их в ближайшие недели, как указано в официальном журнале изменений", - пишет WBI.

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