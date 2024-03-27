Прототип iPhone 16 показали на фото

Китайские инсайдеры показали ранние прототипы iPhone 16.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Appleinsider.

На изображениях, опубликованных в китайской соцсети Weibo, авторы показали якобы точные макеты новых смартфонов Apple. Журналисты обратили внимание, что в целом дизайн iPhone останется без изменений, однако стартовые аппараты iPhone 16 и 16 Plus получат камеры, ориентированные вертикально. В актуальных смартфонах камеры ориентированы по диагонали.

Также на фото показали новую кнопку, которая вместе с кнопкой "Действие" появится на боковой рамке устройств. По нажатию на эту кнопку будет срабатывать виртуальный затвор камеры.

Судя по прототипу iPhone 16 Pro, флагманские девайсы серии выйдут с тройной камерой и дополнительной кнопкой. Также инсайдер показал, что модель 16 Pro будет немного шире 15 Pro, а также иметь более крупный дисплей.

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