Журналисты рассекретили тему летней презентации Apple

Одной из главных тем 35-й конференции Apple для разработчиков WWDC 2024 станет искусственный интеллект. Намек на это в анонсе мероприятия нашли журналисты издания MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Честь анонсировать WWDC 2024 выпала старшему вице-президенту Apple по маркетингу Грегу Джосвиаку. Джосвиак раскрыл дни проведения конференции (10-14 июня) в своем аккаунте X (Twitter). Топ менеджер опубликовал открытку мероприятия и написал, что "это будет абсолютно невероятно". На английском фраза "абсолютно невероятно" пишется как "absolutely incredible".

В MacRumors обратили внимание, что Джосвиак умышленно допустил грамматические ошибки во фразе "absolutely incredible", написав оба слова с заглавной буквы. Эти буквы складываются в аббревиатуру AI, которая расшифровывается как "artificial intelligence", то есть "искусственный интеллект".

Журналисты отметили, что по сети уже долгое время ходит множество слухов, предполагающих, что ИИ будет в центре внимания iOS 18, macOS 15 и других обновленных операционных системах Apple, которые выйдут до конца года. Ожидается, что Apple добавит функции ИИ во многие свои встроенные приложения.

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