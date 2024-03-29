Японцы выпустили смартфон, который можно мыть

Японская компания Sharp представила необычный смартфон Basio Active 2. Новинка получила защиту по военным сертификатам и возможность помыть его с мылом, сообщается на сайте компании, передает Day.Az.

Sharp Basio Active 2 оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+. Под экраном также имеются три физические кнопки с подсветкой, которые отвечают за открытие телефонной книжки, дублирование кнопки "Домой" и запуска сообщений.

За производительность новинки отвечает среднебюджетный чип Snapdragon 695, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В смартфоне две камеры - основная на 50 Мп и фронтальная с разрешением 8 Мп. Также отмечается наличие аккумулятора емкостью 4000 мАч.

Среди прочих особенностей имеется наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификации MIL-STD-810H, благодаря которой смартфон может выдержать падение с небольшой высоты, чистку с мылом в воде и спиртовыми салфетками.

Смартфон Sharp Basio Active 2 создавался специально для пенсионеров. Под них адаптирована оболочка устройства с возможностью записи разговоров при звонках с неизвестных номеров и добавления номеров в черный список. Кроме того, мелкий текст в некоторых приложениях становится более контрастным для удобного считывания.

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