Вышло крупное обновление Windows 11

Корпорация Microsoft представила обновление Moment 5 для всех пользователей Windows 11. На это обратили внимание журналисты издания Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Апдейт KB5035942 стал доступен всем желающим пользователям, его можно скачать из "Центра обновления Windows". В операционной системе появилось обновленное приложение Copilot - виртуального помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ). Также инженеры Microsoft обновили экран блокировки, добавив на него виджеты.

"Голосовой доступ" в ОС получил поддержку новых языков - французского, немецкого и испанского. Также экранный диктор в Windows 11 научился разговаривать разными голосами. В функции Nearby Share ("Поделиться поблизости") ускорили передачу данных.

Инженеры компании также рассказали об исправлении ряда ошибок. Устранили проблему с панелью задач, сбой при воспроизведении аудио через USB, связанные с настройками Bluetooth неполадки и прочее.

В корпорации заявили, что обновление Windows 11 Moment 5 было тщательно протестировано, никаких ошибок не выявлено.

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