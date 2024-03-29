Android запретит следить операторам связи за пользователями

С выходом Android 15 пользователи получат возможность управлять передачей своей геолокации мобильным операторам. Об этом сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, пользователи смартфонов под управлением операционной системы Android 15 получат настройку, которая позволит блокировать запросы геолокации со стороны операторов, за исключением случаев крайней необходимости, например при режиме ЧС.

Журналисты считают, что эта функция особенно важна, так как смартфон самостоятельно может отсылать данные о своем местоположении оператору, просто подключаясь к близлежащей вышке, что позволяет определять его примерную геолокацию. Несмотря на то что полная защита невозможна, Android 15 предоставит пользователям больше контроля над тем, когда такие данные могут быть переданы.

Отмечается, что изначально функция была добавлена в Android 14 QPR2, но позднее ее удалили для последующего внедрения в Android 15.

Для использования этой функции потребуется поддержка со стороны производителей сотовых модулей. Вероятно, первыми устройствами, в которых она будет встроена, станут фирменные смартфоны Google Pixel. Полноценный релиз Android 15 ожидается осенью 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!