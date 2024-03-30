Компьютеры на Windows 11 станут быстрее

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое получило новые функции и ряд исправлений разного рода багов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Windows Latest.

Согласно источнику, обновление Moment 5 (KB5035942) для Windows 11 22H2 и 23H2 решает проблемы, приводившие к падению производительности на ПК, в том числе на консолях Asus ROG Ally, с процессорами AMD и случайным сбоем BSOD. Впервые жалобы на эти баги стали поступать от пользователей Windows 11 после мартовского обновления.

Отмечается, что Microsoft оперативно отреагировала на отзывы пользователей, интегрировав необходимые патчи в свежем обновлении. Однако многие пострадавшие могут даже не заметить выход обновления KB5035942, так как оно не является обязательным и требует ручной установки. Чтобы загрузить Moment 5, пользователям Windows 11 рекомендуется открыть "Центр обновлений Windows" и проверить наличие патчей.

Тем, кто не найдет актуального обновления, советуют подождать следующий пакет накопительных обновлений, который самостоятельно установится сразу после релиза в следующем месяце.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!