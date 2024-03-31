В США запустили полномасштабное производство истребителей F-35

Заместитель министра обороны США Уильям ЛаПланте объявил о начале полномасштабного производства истребителей F-35A Lightning II. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Warrior Maven.

В материале отмечается, что это заявление прозвучало через день после того, как ВВС США решили сократить закупки на 2025 год. По данным Warrior Maven, F-35 уже находится в производстве, однако формальный переход к полномасштабному производству требует стабильного контроля над процессом, удовлетворительных характеристик и надежности, а также создания достаточных систем обеспечения и поддержки.

Авторы статьи отмечают, что это решение несколько запоздалое, поскольку изначально минобороны США планировало одобрить полное производство F-35 четырьмя годами ранее.

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