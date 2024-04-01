Telegram запустил монетизацию

Мессенджер Telegram с 31 марта запустил монетизацию для владельцев публичных каналов с аудиторией более 1 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба ресурса.

"Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается" - указывается в пресс-релизе.

Согласно информации компании, нововведение позволит вывести вознаграждение без комиссии, деньги также можно потратить на оплату рекламных объявлений в мессенджере, коллекционных адресов или розыгрышей премиальных подписок. Вывод средств в ближайшие недели станет доступен владельцам каналов на площадке Fragment.

"Каналы в Telegram собирают более 1 трлн просмотров ежемесячно", - заключается в публикации.

Некоторое время назад создатель Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров анонсировал предстоящий запуск монетизации в мессенджере. По его словам, система заработает в марте 2024 года.

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