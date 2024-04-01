Microsoft и OpenAI хотят создать суперкомпьютер с ИИ за $100 млрд

Американские IT-компании Microsoft и OpenAI обсуждают возможность создания уникального дата-центра, который станет платформой для суперкомпьютера с искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Information, ссылаясь на источники.

По данными СМИ, проект носит кодовое название Stargate. Бюджет проекта источники оценивают в $100 млрд. Финансирование возьмет на себя Microsoft, а OpenAI будет отвечать за создание и поддержку ИИ. Запуск Stargate запланирован на 2026 год.

The Information пишет, что Stargate станет одним из нескольких масштабных дата-центров, которые Microsoft планирует создать совместно с OpenAI. При этом он будет самым крупным, мощным и дорогим. Запуск первого суперкомпьютера из этой группы запланирован на 2026 год. Он также будет связан с исследованиями в области ИИ.

Предполагается, что ИИ на базе суперкомпьютеров сможет решать более сложные задачи, чем традиционные дата-центры.

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что в будущем технологию искусственного интеллекта ждет крах, поскольку она не сможет справляться с простыми задачами. Даже несмотря на то, что сейчас нейросети прекрасно выполняют легкие поручения.

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