На Android-смартфоны добавят спутниковую связь

Корпорация Google выпустила предварительную версию Android 15. Об этом сообщает издание XDA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сборке Android 15 Developer Preview 2 появилась поддержка спутниковой связи. Она позволяет отправлять сообщения со смартфонов при отсутствии подключения к сотовой связи. Пока неизвестно, на всех ли устройствах будет работать новая функция и сколько будет стоить доступ. Сообщалось, что спутниковая связь должна была появиться в Android 14, но этого не произошло.

Также в Android 15 добавили улучшенную технологию бесконтактной оплаты. Она позволяет быстрее проводить платежи через NFC. Кроме того, в операционной системе обновили настройки конфиденциальности. Теперь приложения не смогут втайне от пользователя записывать экран устройства.

В ОС обнаружили и поддержку стандарта CTA-2075. Он "уравнивает" звук в системе, чтобы громкость разных приложений была одинаковой. Также инженеры Google оптимизировали отображение фотографий SDR и HDR в галерее смартфона.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!