Google раскрыла средний срок использования фирменных смартфонов

В среднем каждый смартфон Pixel от Google используется семь лет перед тем, как оказывается заброшенным. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на интервью вице-президента Google по программному обеспечению (ПО) Шанга Чау, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чау сделал это заявление, объясняя, почему компания решила поддерживать смартфоны Pixel обновлениями ПО именно на протяжении семи лет. По словам Чау, семь лет - это средний срок использования их смартфонов. Примечательно, что в данную цифру входит период использования несколькими владельцами, то есть смартфоны Pixel активно продаются на вторичном рынке.

Топ-менеджер Google также отметил, что обеспечить свои устройства столь долгой поддержкой компании позволил переход на фирменные процессоры Tensor. Унифицированные схемы чипов Tensor позволяют Google быстрее и лучше оптимизировать Android под Pixel.

Важную роль также сыграл переход на круглогодичные программы бета-тестирования и ежеквартальные выпуски прошивок QPR. Google теперь получает более подробные отзывы об обновлениях, прежде чем они попадут в массы. Это означает, что компания теперь может переносить функции, которые когда-то были зарезервированы для основных версий Android, в более мелкие и более частые обновления.

"Обещание Google обновляться в течение семи лет - это большая победа для пользователей. Это означает, что ваш телефон Pixel останется безопасным и актуальным на долгие годы", - заключили в GizmoChina.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!