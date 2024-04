Игры для Xbox начнут выходить на консолях PlayStation

Компания Microsoft задумалась о выпуске ряда эксклюзивных видеоигр для Xbox на консолях конкурирующей компании PlayStation. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным The Verge, пока Microsoft присматривается к мультиплатформенному запуску только Indiana Jones and the Great Circle. Игра должна выйти в 2024 году. Ожидается, что версия для PlayStation 5 появится спустя несколько месяцев после релиза на ПК, а также Xbox Series X и S. То есть, скорее всего, на PlayStation 5 игра про Индиану Джонса выйдет уже в 2025 году.

В The Verge также отметили, что Microsoft хочет выпускать свои игры и на консолях Nintendo. Первой игрой, которую американская корпорация перенесет на конкурирующие платформы, станет Hi-Fi RUSH, вышедшая на Xbox в 2023 году.

В Microsoft еще не определились с окончательным списком эксклюзивов для Xbox, которые начнут выходить на консолях Sony и Nintendo. Однако, по данным портала Xbox Era, к уже упомянутым Indiana Jones and the Great Circle и Hi-Fi RUSH, скорее всего, присоединится и прошлогодний симулятор освоения космоса Starfield.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!