Realme выпустит смартфон с прозрачным корпусом

Компания Realme ограниченным тиражом выпустит в Европе версию смартфона 12 Pro+ с прозрачным корпусом. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотографию такого смартфона опубликовал Генеральный директор Realme Europe Фрэнсис Вонг. Судя по снимку, прозрачной будет не только крышка, но и блок камер. Через них можно разглядеть аккумулятор, а также отдельные модули камер. На нижнюю часть крышки нанесен логотип бренда.

Realme 12 Pro+ был выпущен в конце января 2024 года вместе с Realme 12 Pro. Оба устройства оснащены изогнутыми 6,7-дюймовыми экранами AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и аккумуляторами емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Модель 12 Pro+ оснащена чипом Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также более мощной системой камер. Она включает основной объектив на 50 МП, перископический телеобъектив на 64 МП с 3-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольную камеру на 8 МП.

Официально Realme 12 Pro+ пока был представлен только в Индии. В этой стране смартфон продается по цене от 30 тыс. рупий.

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