PlayStation 5 тотально доминирует над Xbox Series X и S

Игровая консоль PlayStation 5 продается в два раза лучше, чем Xbox Series X и S вместе взятые. Об этом сообщает издание Videogames Chronicle (VGC), ссылаясь на аналитический отчет игрового издателя Take-Two, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из данных Take-Two следует, что на 31 декабря 2023 года во всем мире было продано 77 миллионов консолей девятого поколения. Хотя Microsoft не раскрывает продажи Xbox Series X и S, Sony в декабре прошлого года сообщила о 50 млн проданных PlayStation 5. Из этого следует, что общий тираж Xbox Series X и S составляет 27 млн устройств, то есть примерно в два раза меньше, чем у PlayStation 5.

Также в Take-Two сообщили, что во всем мире насчитывается 3,4 млрд геймеров, а активными из них являют более 3 млрд. Объем рынка интерактивных развлечений в 2023 году составил $222 млрд, что больше, чем индустрия кино, стриминга и всех других видов энтертэйнмента. Из $222 млрд $136 млрд пришлись на игры для смартфонов и планшетов. Всего в 2023 году мобильные игры были скачаны 88 миллиардов раз. Весь рынок видеоигр к 2027 году вырастет на 4%.

Отчета Take-Two показал, что общий тираж ее игры GTA V достиг отметки 195 млн копий. В свою очередь Red Dead Redemption 2 продалась партией в 61 млн копий.

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