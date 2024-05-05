Windows научилась подражать голосу владельца

В ОС Windows 11 появился ряд новых функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа рассказали, что новую возможность Speak for me ("Говори за меня") добавили в предварительную сборку Windows под номером 26052. В описании опции говорится, что пользователи смогут создать свой голосовой аватар, а затем использовать его в ходе личных или деловых встреч.

Для настройки функции владелец ПК должен сперва научить ее подражать пользователю, записав несколько фраз. В дальнейшем опция Speak for me будет озвучивать текст максимально похожим на человеческий голосом. "Вы сможете набрать текст, и Windows 11 произнесет его вашим собственным синтезированным, а не случайным безжизненным голосом робота", - описали технологию авторы. Для быстрого запуска функции установлено сочетание клавиш Win + Ctrl + T.

Также в предварительную сборку Windows 11 добавили функцию Super resolution ("Суперразрешение"), благодаря которому ОС позволит увеличить разрешение экрана в играх. Технология апскейла также работает с помощью ИИ.

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