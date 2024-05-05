Старые смартфоны Samsung получат флагманскую функцию

Японская корпорация Sony понизила прогноз относительно продаж игровых консолей. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В очередном финансовом отчете компания понизила прогноз по продажам приставок PlayStation 5 до 21 миллиона единиц в 2023 финансовом году. До этого в корпорации ожидали, что продадут за отчетный период не менее 25 миллионов устройств.

В материале говорится, что выручка компании выросла на 16 процентов по сравнению с тем же кварталом прошлого года - отчасти из-за продаж сторонних игр. Однако операционная прибыль упала на 26 процентов из-за падения продаж эксклюзивов для PS и рекламных акций. "Продажи PS5 не оправдывают ожиданий компании, несмотря на скидки", - заметили журналисты Engadget.

При этом авторы медиа напомнили, что за последний праздничный сезон Sony продала 8,2 миллиона единиц приставок, что стало рекордом. Всего за неполный финансовый год IT-гигант реализовал 16,4 миллиона консолей. Для сравнения, за весь 2022 финансовый год Sony поставила на рынок 19,1 миллиона PlayStation 5.

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