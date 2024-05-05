Nokia запустила ИИ-помощника для заводских работников

Финская технологическая компания Nokia представила инструмент на базе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) MX Workmate, предназначенный для работников промышленных предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно описанию, MX Workmate сможет предупреждать людей о неисправном оборудовании, давать советы по оптимизации рабочих процессов, следить за состоянием техники и предоставлять инструкции в случае нештатных ситуаций и происшествий.

В Nokia рассчитывают, что MX Workmate также ускорит обучение неопытных сотрудников, поскольку некоторые производители уже сталкиваются с нехваткой квалифицированного персонала.

Пока применение MX Workmate возможно лишь в ограниченном режиме, поскольку клиентам может потребоваться время для тестирования и адаптации ИИ-инструмента к работе в их отраслях. В Nokia отметили, что нейросеть соответствует правилами эксплуатации технологий. Полноценное внедрение нейросети на промышленных предприятиях ожидается в перспективе от года до полутора лет.

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