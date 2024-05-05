Неанонсированный бюджетный смартфон Samsung испытали в популярном бенчмарке

Неанонсированный смартфон Samsung Galaxy A35 5G прошел тестирование в Geekbench 5, благодаря чему стало известно, насколько производительным он будет. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samsung Galaxy A35 5G построен на базе процессора Exynos 1380. Exynos 1380 имеет восемь ядер, первая четверка из которых имеют тактовую частоту 2,4 ГГц, а вторая - 2 ГГц. Также из теста в Geekbench стало известно, что смартфон будет поставляться на рынок с Android 14.

В сети появились результаты испытания версии Galaxy A35 5G в Geekbench 5 с 8 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Однако, по слухам, новинка также получит версию на 6 ГБ ОЗУ. Версия на 8 ГБ набрала в одноядерном и многоядерном режимах тестирования Geekbench 5 1020 и 2973 балла соответственно.

По данным GizmoChina, Galaxy A35 5G также получит поддержку быстрой беспроводной зарядки на 25 Вт и выйдет в трех цветах (Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy). Релиз устройства ожидается во втором квартале 2024 году.

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