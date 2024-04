Amazon срочно закрывает свои магазины без касс из-за плохого ИИ

IT-корпорация Amazon в спешном порядке закрывает в США все свои магазины Just Walk Out из-за их нерентабельности. Об этом в своем новом расследовании сообщило издание The Information, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Just Walk Out - это магазины электроники без касс. Посетители могут входить в них, брать что угодно и спокойно выходить. Оплата товаров проходит в пострежиме благодаря большому набору камер, сенсоров и привязанных к ним ИИ, которые идентифицируют покупателя и выписывают ему счет в автоматическом режиме. Во всяком случае, так система задумывалась изначально.

Как выяснили в The Information, Amazon столкнулась с большими проблемами в работе точек Just Walk Out сразу после их открытия. Оказалось, что датчики магазинов часто ошибались и выставляли клиентам неверные счета, делали это долго или не делали вовсе.

Таким образом, Amazon пришлось установить постоянное дистанционное видеонаблюдение в магазинах. Для этого IT-гигант нанял более 1000 индийцев-аутсорсеров. И хотя гонорары компания платила индийцам относительно маленькие, они все равно быстро сделали магазины формата Just Walk Out нерентабельными.

Вместо точек Just Walk Out в ближайшем будущем Amazon намерена сосредоточить усилия на разработке технологии Dash Cart. Dash Cart - это "умная" продуктовая корзина, которая автоматически отслеживает и считает все предметы, которые в нее кладутся.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!