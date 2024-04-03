Apple выпустила загадочное обновление для флагманских наушников

Apple представила 2 апреля 2024 года новую прошивку для своих флагманских наушников AirPods Max. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая версия ПО получила номер сборки 6A325. Для сравнения: версия, выпущенная в январе, имеет номер 6A324.

Apple традиционное не предоставляет подробности о том, какие функции могут быть включены в обновленную прошивку, поэтому, как пишет MacRumors, об изменениях приходится только догадываться. При этом наверняка известно только то, что обновление направлено на исправление "некоторых ошибок".

Apple также не предоставляет инструкций по обновлению программного обеспечения на AirPods Max. MacRumors пишет, что прошивка обычно устанавливается "по беспроводной сети", когда AirPods‌ соединен с iOS-устройством или Mac.

При помощи iPhone проверить наличие новой прошивки для AirPods Max можно открыв "Настройки", перейдя в меню "Общие" и затем активировав пункт "О ПО" и обратив внимание на версию прошивки в строке AirPods.

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