Самые мощные и дешевые смартфоны марта

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг производительности среднебюджетных Android-смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидером топа стал OnePlus Ace 3V, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, который показал результат в 1,46 млн баллов. Новинка опередила Redmi K70E (1,39 млн) с чипом MediaTek Dimensity 8300-Ultra и Realme GT Neo5 SE (1,15 млн) на базе Snapdragon 7+ Gen2.

В десятку лучших также вошли Redmi Note 12 Turbo (1,14 млн), Oppo Reno11 (1 млн), iQOO Neo7 SE (968 тыс.), iQOO Z8 (966 тыс.), Redmi Note 12T Pro (891 тыс.), OnePlus Ace Racing Edition (883 тыс.) и Honor 100 (836 тыс.).

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