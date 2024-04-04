Вероятность ухода Apple с европейского рынка оценили

Комиссар Евросоюза (ЕС) по внутреннему рынку Тьерри Бретон оценил вероятность ухода американской компании Apple с рынка Европы. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты отметили, что некоторые эксперты предположили, что Apple может покинуть европейский рынок, чтобы не платить многомиллионные штрафы по итогам антимонопольных разбирательств. По словам Тьерри Бретона, это невозможно, так как корпорация не позволит себе потерять рынок с 450 миллионами потребителями.

Вероятность ухода Apple из Европы ранее допустил Джон Грубер в своем блоге Daring Fireball. По словам Грубера, продажи на территории ЕС приносят компании Тима Кука около 7 процентов от общего дохода, а возможные штрафы могут составлять до 10 процентов от мирового дохода.

Также Грубер заявил, что ЕС может потребовать от Apple предоставить возможность удаления ряда встроенных приложений. В их числе Грубер отметил приложение "Фото", тесно связанное с экосистемой, удаление которого, по мнению эксперта, технически невозможно.

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