Ученые рассказали о «прирожденных геймерах»

Британские ученые выявили людей, которые с рождения имеют лучшую реакцию, чем другие. Об этом сообщает издание PC Gamer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты профильного медиа сослались на исследование, опубликованное в журнале Plos One. В нем ученые из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) рассказали, что некоторые люди могут различать и реагировать на объекты раньше, чем другие. По мнению специалистов, такие люди имеют уникальные способности с рождения.

Авторы PC Gamer назвали таких людей "прирожденными геймерами", так как их способности могут быть востребованными в видеоиграх - они могут видеть больше кадров в секунду. В исследовании говорится, что между участниками поставили мерцающий источник света и попросили считать, как часто загорается лампочка. Некоторые люди описали источник как постоянный луч, мерцающий с частотой 35 раз в секунду. Другие же заметили, что свет мерцал с частотой 60 раз в секунду или чаще.

Специалисты провели несколько тестов и выяснили, что испытуемые, которые могли воспринимать мерцание света с большей скоростью, могли делать это неоднократно. То есть их быстрая реакция не была случайной. Ученые обратили внимание, что, несмотря на врожденные особенности, способность быстро реагировать на мерцающий свет можно натренировать.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!