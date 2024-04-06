Google начнет следить за выбросами метана из космоса с помощью ИИ

Технологическая корпорация Google совместно с экологической организацией "Фонд защиты окружающей среды" (EDF) объявили о партнерстве по выявлению источников выбросов метана - мощного парникового газа, ускоряющего глобальное потепление. Об этом сообщается в официальном блоге Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках проекта в марте 2024 года будет запущен один из нескольких спутников MthanSAT, предназначенный для мониторинга метановых утечек.

Google предоставит вычислительные мощности для обработки информации, а также составит карту нефтегазовых объектов, используя искусственный интеллект для автоматической идентификации инфраструктуры - трубопроводов, резервуаров с горючим и так далее. Это поможет понять, на каких узлах газ чаще всего просачивается наружу.

"Как только у нас будет полная карта инфраструктуры, мы сможем наложить данные MthanSAT, показывающие, откуда поступает метан. Когда две карты будут совмещены, мы сможем увидеть, как выбросы соответствуют конкретной инфраструктуре, и получить гораздо лучшее понимание типов источников, которые обычно больше всего способствуют утечкам метана. Эта информация невероятно ценна для прогнозирования и снижения выбросов в нефтегазовой инфраструктуре, которая, как правило, наиболее подвержена утечкам", - отметили в Google.

Данные спутникового мониторинга метана разместят в открытом доступе на платформе для анализа геоданных Google Earth Engine.

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