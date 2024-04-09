Vivo пообещала выпустить самый мощный смартфон в средней ценовой категории

Компания iQOO, дочерний бренд Vivo, начала тизерить в соцсетях скорую премьеру нового смартфона iQOO Z9 5G. На одном из рекламных постеров вендор называет свой смартфон "самым мощным в ценовом сегменте". Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно тизерам, iQOO Z9 5G выйдет в зеленом цвете. Вполне возможно, что этот вариант имеет градиентный рисунок. Квадратный черный модуль камеры придает телефону двухцветный вид. В нем расположены два датчика камеры и светодиодная вспышка.

По слухам, предстоящий смартфон iQOO станет одним из первых смартфонов с основным сенсором Sony IMX882 OIS. Ранее такую же камеру получил смартфон Realme 12 Pro+.

iQOO Z9 5G будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200. Данный чип построен по четырехнанометровому техпроцессу N4P. Dimensity 7200 имеет два ядра Cortex-A715 с частотой 2.8 ГГц, а также шесть ядер Cortex-A510 и GPU Mali G610 MC4. В поддержку ему выступят 8 ГБ оперативной памяти. В бенчмарке AnTuTu новинка iQOO набирает 734 тыс. баллов.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Цена iQOO Z9 5G не раскрывается. Однако вендор настаивает, что он выступит в среднебюджетной ценовой категории. Для сравнения: iQOO Z8 5G в 2023 году стартовал в Индии с ценником 19,6 тыс. рупий.

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