Япония, США и Филиппины создадут совместную систему защиты от кибератак

Япония, США и Филиппины намерены создать совместную систему защиты от кибератак ввиду растущих угроз со стороны хакеров. Об этом сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая договоренность должна быть достигнута в ходе предстоящего на следующей неделе трехстороннего саммита в Вашингтоне. В первую очередь три страны намерены усилить меры по защите критической инфраструктуры от воздействия хакеров. Также это касается серверов правительственных учреждений и оборонных ведомств.

Для этого Япония, США и Филиппины активизируют контакты в этой сфере. Сейчас они в основном ведутся в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.

Встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена в Вашингтоне запланирована на 10 апреля. Стороны планируют обсудить укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону. 11 апреля лидеры Японии и США проведут саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего.

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