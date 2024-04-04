Смарт-часы Samsung неожиданно стали показывать марсианское время

Компания Samsung совместно с Европейским космическим агентством (ESA) добавила в смарт-часы Galaxy Watch циферблаты с отслеживанием времени не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы. Об этом сообщает портал WCCFTech,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нововведение позволяет узнать текущее время на Венере, Марсе и других планетах, а также получить информацию о расстоянии планеты от Солнца, скорости ее вращения, количестве спутников, текущем сезоне и точном положении в Солнечной системе.

Космические циферблаты под названием Galaxy Time доступны на всех устройствах Galaxy Watch, работающих на операционной системе Wear OS. Активировать необычные циферблаты могут пользователи Samsung Galaxy Watch 4 и более новых часов после установки приложения Galaxy Time в магазине Google Play.

Актуальные часы Samsung Galaxy Watch6 и Watch6 Classic были представлены в июле 2023 года. Часы работают на чипе Exynos W930, имеют 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. В качестве операционной системы современных часов Samsung выступает Wear OS.

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