Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на медленную работу камеры
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет заметную задержку во время фотосъемки по сравнению со многими конкурентами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Android Authority.
В ходе обзора журналист портала обратил внимание на откровенно медленный спуск затвора в S24 Ultra по сравнению с Pixel 8 Pro. Средняя задержка составляет около трети секунды. Из-за этого можно упустить "момент" при съемки движущегося объекта и во многих других сценариях получить совершенно не тот снимок, который ожидает пользователь.
Чтобы хоть как-то улучшить этот показатель, можно скачать модуль Camera Assistant, интегрированный в приложение Good Lock. Дополнение доступно в магазине Galaxy Store. Особенностью данного модуля является функция Quick Tap, которая и должна минимизировать время захвата изображения.
Судя по тестам Android Authority, Quick Tap действительно помогает, особенно при условиях хорошего освещения. В условиях низкой освещенности и в ночное время разница все еще присутствует, однако она значительно уменьшилась благодаря нововведению.
Журналист предполагает, что смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra делает снимок не в момент, когда пользователь нажимает на кнопку съемки, а когда он убирает с нее палец, из-за чего и происходит задержка.
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