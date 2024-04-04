Apple выпустила обновление для защиты от сталкеров

Специалисты обнаружили в коде iOS 17.5 опцию, которая позволяет отключать функцию отслеживания умных маячков AirTag и GPS-трекеров. Такие устройства могут подложить пользователям сталкеры или другие злоумышленники, чтобы следить за передвижениями.

При обнаружении чужого маячка сервис Find My ("Локатор") пришлет уведомление о том, что в сети найдено новое отслеживающее устройство: "Этот товар не сертифицирован в сети Apple Find My. Вы можете отключить этот объект и запретить ему передавать свое местоположение владельцу". После этого пользователь сможет выключить его.

Журналисты 9to5Mac вспомнили, что ранее Apple и Google заявляли, что объединятся для создания единой защиты от нежелательных трекеров. Намерения IT-гигантов поддержали Samsung, Tile, Chipolo, Eufy и Pebblebee.

В настоящий момент iPhone может обнаружить сторонний маячок AirTag, однако возможности отключить его нет. Для обнаружения AirTag на смартфонах Android нужно скачать специальное приложение.

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