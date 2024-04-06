Продажи микрочипов значительно увеличились

Мировые продажи чипов в феврале увеличились на 16,3% - до $46,17 млрд по сравнению с $39,7 млрд за тот же месяц годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, тем не менее, по сравнению с январем они уменьшились на 3,1%.

"Продажи в феврале в годовом исчислении выросли на самый большой процент с мая 2022 года, и, по прогнозам, подъем рынка сохранится в течение оставшейся части года", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи в Северной и Южной Америке в феврале выросли на 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Китае - на 28,8%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 15,4%. Между тем в Европе они снизились на 3,4%, в Японии - на 8,5%.

Реализация чипов относительно января уменьшилась в Северной и Южной Америке на 3,9%, в Европе - на 2,3%, в Японии - на 2,5%, в КНР - на 4,3%, в АТР - на 1,3%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% чипмейкеров из других стран.

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