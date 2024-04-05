В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появится новая функция, позволяющая отключить предварительный просмотр ссылок. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что мессенджер работает над внедрением возможности отключать в чатах предварительный просмотр ссылок. По словам экспертов, включив эту функцию, пользователи могут защитить свой IP-адрес от сторонних веб-сайтов.

"Предварительный просмотр ссылок часто содержит метаданные, такие как IP-адреса, которые могут быть использованы сторонними веб-сайтами для отслеживания онлайн-активности пользователей. С помощью этой функции пользователи могут, наконец, предотвратить вывод своих IP-адресов этими внешними источниками", - говорится в сообщении портала.

Уточняется, что функция доступна некоторым бета-тестерам и заработает для широкого круга пользователей в будущих обновлениях WhatsApp.

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