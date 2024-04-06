При производстве iPhone 16 возникли сложности

Производственные партнеры Apple не смогли выпустить дисплей для iPhone 16, который потребовали в компании. Об этом стало известно источникам корейского издания The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что при создании смартфонов iPhone 16, выпуск которых ожидается осенью, будет применена технология Border Reduction Structure (BRS). Благодаря BRS устройство получит OLED-дисплей с рекордно тонкими боковыми рамками. Однако партнеры Apple не смогли обеспечить подобное качество передних панелей.

Инсайдеры выяснили, что LG Display и Samsung Display сообщили о сложностях, возникших при проектировании новых экранов. Чтобы добиться максимально тонких рамок, ведущие от материнской платы к передней панели провода необходимо загибать. У корейских партнеров Apple получилось создать тестовые образцы экранов, но компании не смогли масштабировать производство.

Это не первая проблема, с которой столкнулись инженеры при создании iPhone 16. В марте инсайдеры сообщали, что из-за нового метода BRS OLED-экраны стали слишком сильно нагреваться при работе, но этот недостаток удалось устранить.

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