В сети появились фотографии мощного Turbo-смартфона Xiaomi

В преддверии официального анонса в сети появились изображения нового смартфона Redmi Turbo 3, на которых демонстрируется дизайн задней панели устройства. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отличительной чертой модели является необычное оформление блока камеры. Подобный дизайн ранее встречался среди конкурентов. Утекшие в сеть снимки также подтвердили наличие в Redmi Turbo 3 наличие 200-мегапиксельной камеры с оптической стабилизацией.

По слухам, Redmi Turbo 3 получит субфлагманский чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Устройство уже прошло тестирование в бенчмарке Geekbench, где новинка показала достаточно высокий уровень производительности. Кроме того, согласно информации из базы данных китайского регулятора 3C, смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Ожидается, что Redmi Turbo 3 получит 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, а также аккумулятор емкостью 5500 мАч. Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. Презентация смартфона ожидается весной 2024 года.

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