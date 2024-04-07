Apple подала в суд почти 1000 страниц документа

В конце прошлого года Apple неожиданно столкнулась с запретом на продажи умных часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2, причём в США. Компания подала апелляцию, и теперь стало известно, что это документ почти на 1000 страниц, передает Day.Az со ссылкой на The Verge.

916 страниц, поданных Apple, включают 68-страничное резюме, более 300 страниц описания обжалуемого решения ITC, сотни страниц из Патентного ведомства и многое другое. Но есть самые важные аспекты.

Напомним, запрет был выдан на основе иска компании Masimo Corporation, которая обвиняла Apple в нарушении патентов. Apple же отмечает, что Masimo подала иск в 2021 году, когда у самой компании ещё не было готового продукта этого же класса, а в качестве доказательства нарушений со стороны Apple компания предоставила суду чертежи САПР своих будущих умных часов, которые в итоге вышли лишь в 2022 году. Таким образом, Apple пытается доказать суду, что на момент подачи иска истец не имел оснований для этого.

Также компания выказывает опасения по поводу того, что, если суд в итоге станет на сторону Masimo, это создаст прецедент для других компаний, которые не имеют никаких реальных продуктов, но которые обладают творческим потенциалом и программным обеспечением САПР.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!