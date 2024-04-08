Samsung готовит уже третье большое обновление, чтобы побороть все недостатки камеры Galaxy S24 Ultra

Известный инсайдер Ice Universe анонсировал очередное, уже третье по счету обновление для камеры Galaxy S24 Ultra.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, оно должно решить проблемы, которые не были решены за счет первого и второго обновлений.

В частности, третий апдейт должен улучшить качество съемки телеобъектива, сделать более точным баланс белого и уменьшить аномальное количества красного цвета, появляющегося на некоторых изображениях. Когда выйдет третий апдейт, неизвестно, но ресурс Sammobile полагает, что ждать ПО стоит в мае или июне.

В предыдущем большом обновлении камеры Samsung исправила проблемы балансом белого и экспозицией. Также компания улучшила качество съемки в условиях низкой освещенности и точность цветопередачи в приложении камеры Expert RAW.

Не исключено, что третий апдейт принесет с собой и поддержку нового режима съемки AstroPortrait.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.

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