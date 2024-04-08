Инсайдер раскрыл подробности о новом дешевом iPad

Многих поклонников Apple давно интересуют возможные обновления базового iPad и iPad mini, поэтому в своем очередном информационном бюллетене Power On известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман поделился некоторой информацией о них. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гурмана, Apple выпустит новые базовый iPad и iPad mini не раньше конца 2024 года. Инсайдер утверждает, что базовый iPad будет представлять собой удешевленную версию iPad 10-го поколения, выпущенного в 2022 году. В свою очередь в новом iPad mini появится только свежий процессор.

Гурман не уточнил, какой именно процессор может быть использован в iPad mini седьмого поколения, но в MacRumors напомнили, что в текущей ревизии компактного планшета используется чип А15 Bionic. Журналисты также обратили внимание на то, что в предыдущих слухах говорилось о новой камере и новом дисплее без "желеобразного" эффекта iPad mini 7.

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