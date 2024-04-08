Раскрыта точная дата анонса новых iPad Pro и iPad Air

Компания Apple, скорее всего, представит первые в истории iPad Pro с OLED-экраном и iPad Air с 13-дюймовым дисплеем на второй неделе мая 2024 года, с 6 по 12 число. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для тех, кому нужны более конкретные сроки, мне сказали, что запуск, вероятно, состоится на неделе 6 мая", - заявил Гурман в своем новом информационном бюллетене Power On.

Инсайдер также добавил, что, по его данным, маркетинговые материалы начнут поступать в розничные магазины Apple уже на этой неделе. Данный паттерн, по словам эксперта, также говорит о скорой презентации новинок.

По слухам, две новые модели iPad Pro (на 11 и 13 дюймов. - "Газета.Ru") получат чип M3, OLED-дисплей, более тонкий корпус, более узкие рамки экрана, альбомно-ориентированную фронтальную камеру, а также, возможно, поддержку беспроводной зарядкой MagSafe. В свою очередь новым моделям iPad Air (на 11 и 13 дюймов. - "Газета.Ru") приписываются наличие чипа M2 и альбомно-ориентированной "фронталки", как в версиях Pro.

Ожидается, что вместе с новыми планшетами Apple представит новую клавиатуру Magic Keyboard c алюминиевой клавиатурой для iPad Pro и стилус Apple Pencil третьего поколения.

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