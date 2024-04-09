LG выпустила очень дешевый геймерский монитор

Компания LG выпустила в Индии новейшую линейку ультрабюджетных Full HD-мониторов для геймеров. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В серию вошли три модели: 22MR410, 24MR400 и 27MR400. LG 22MR410 представляет собой 21,5-дюймовый монитор Full HD с разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц, что особенно важно для геймеров. Он также предлагает такие опции, как режим чтения и защита от мерцания.

В свою очередь модель 24MR400 оснащена 23,8-дюймовым дисплеем с теми же характеристиками. Дополнительно она получила такие функции, как динамическая синхронизация действий и стабилизатор черного цвета.

Соответственно, версия 27MR400 также имеет перечисленные выше характеристики, но при этом получила матрицу большего размера - 27 дюймов. Все три монитора оснащены технологией AMD FreeSync, а также имеют очень узкие рамки сверху и по бокам.

Все новые устройства LG уже доступны для покупки в Индии. За модель 22MR410 вендор просит 6,3 тыс. рупий, а версии 24MR400 и LG 27MR400 сто с 8 тыс. и 10 тыс. рупий соответственно.

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