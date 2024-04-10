В Android появился поиск потерянных устройств, как у Apple

Компания Google анонсировала функцию Find My Device для поиска потерянных устройств, которая будет работать аналогично службе Apple Find My, известной также как "Локатор". Сервис Google позволяет отслеживать местоположение смартфонов даже без подключения к интернету, сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Технология впервые была представлена на ежегодной конференции Google I/O в 2023 году. Она основана на принципе взаимодействия Android-смартфонов между собой для определения местоположения потерянных гаджетов. Система работает таким образом, что каждое устройство способно обнаруживать сигналы других гаджетов через Bluetooth и передавать зашифрованные данные о местоположении в сервис Google для последующего отображения на онлайн-карте.

Кроме того, фирменные смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro могут отправлять сигнал SOS даже в выключенном состоянии благодаря резервному питанию Bluetooth-модуля. Это значительно упрощает процесс поиска устройств, которые были потеряны или украдены.

На данный момент новый сервис запущен только в США и Канаде, но в ближайшее время функция заработает и в других странах. Вместе с тем к сервису подключатся трекеры Chipolo и Pebblebee, а также устройства от JBL и Sony. К концу года поддержку Find My Device получат гаджеты Motorola, Jio и Eufy, а также умные дисплеи Google Nest Hub, которые помогут в поиске устройств в пределах дома.

Google подчеркивает, что новый сервис разработан с учетом конфиденциальности и безопасности, ограничивая частоту запросов местоположения, чтобы предотвратить возможность его использования для слежки. Сервис будет совместим с устройствами на базе Android 9 и более новых версий операционной системы.

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