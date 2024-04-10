В США планируют использовать морские беспилотники

Американский производитель морских беспилотников Saildrone намерен оснастить их специальной аппаратурой, предназначенной для обнаружения подводных лодок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Inside Defense со ссылкой на заявление представителя компании.

По его данным, переоснащение морских беспилотников позволит применять их как средство обнаружения в рамках борьбы с подлодками противника, а также снизить нагрузку на корабли, которые обычно задействованы в такого рода операциях.

Партнером Saildrone выступит дочерняя компания французской Thales Group, которая предоставит для проекта буксируемую антенну BlueSentry, способную засекать объекты под водой с помощью низкочастотного излучения.

Как отметил основатель и генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс, в компании прогнозируют, что новые беспилотники получат "широкое применение" среди стран, входящих в альянс AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!